Javier Milei reacomoda el gabinete y promete una nueva etapa de reformas

El presidente Javier Milei lanzó duras críticas al expresidente Mauricio Macri y a un sector del electorado al que responsabilizó por el retorno del kirchnerismo al poder. De cara a las elecciones del próximo domingo, afirmó que su espacio atraviesa una nueva etapa de “renacer” y busca recuperar la mística libertaria.

“El resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires dejó lecciones para todos. A veces uno, por idealismo, cree que las cosas pueden cambiar de modo instantáneo, pero no es así”, señaló Milei.

El mandatario confirmó que habrá un reacomodamiento en el gabinete nacional. “Voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué entramado necesito para cumplirlos”, expresó, aunque evitó precisar los cargos en revisión.

Milei aseguró que el equipo de gobierno vive un “renacer”: “Volvió la mística, nuestra épica, decidimos volver a la esencia y estamos muy confiados”.

Además, resaltó su contacto directo con los ciudadanos: “Tengo todas las manos lastimadas porque la gente me agarra con fuerza, tengo moretones por todos lados”.

El Presidente también habló de su costado más humano: “Soy un ser humano y en mi tiempo libre puedo hacer cosas divertidas, como tener una banda de rock y cantar. Además, sonamos bien”.