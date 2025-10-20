Rodrigo Paz ganó el balotaje y será presidente de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira se convirtió en el nuevo presidente electo de Bolivia tras imponerse en el balotaje con el 54% de los votos, según confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Superó al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre, que alcanzó el 45%.

Es la primera vez que Bolivia define su presidencia en segunda vuelta y la elección marca el fin de dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz no contará con mayoría legislativa y deberá gobernar con una coalición hasta 2030. En su primer discurso, desde La Paz, pidió “unidad nacional” y afirmó: “La ideología no da de comer, lo que da de comer es tener certidumbre en el futuro”.

También planteó la necesidad de reabrir Bolivia al mundo y cuestionó el aislamiento internacional: “En el bicentenario no vino un solo presidente fronterizo a visitarnos”.

El vicepresidente electo, Edmand Lara, agregó: “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar para todos. Se acabó la campaña, hay que trabajar por la patria primero”.

La participación en el balotaje estuvo entre 85% y 89%. El triunfo se definió tras las elecciones de agosto, cuando ningún candidato había alcanzado la mayoría.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz nació en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de su familia. Es economista, fue diputado, concejal, alcalde de Tarija y actualmente senador. Su campaña se centró en un perfil moderado, con propuestas de unidad, reformas tributarias e inclusión de las clases medias y bajas en la economía.