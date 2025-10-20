spot_img
lunes, octubre 20, 2025
Trump evalúa importar carne argentina para bajar precios

ECONOMÍAINTERNACIONALES
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que analiza habilitar la importación de carne argentina como parte de un plan para reducir los precios de los alimentos en su país.

El anuncio se conoció tras la reunión con Javier Milei en la Casa Blanca y en medio de la negociación de un nuevo acuerdo comercial bilateral. “Compraríamos algo de carne de Argentina. Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán”, declaró el mandatario.

El borrador del acuerdo contempla aumentar la cuota de exportación de carne argentina de 20.000 a 70.000 toneladas, aplicar un arancel preferencial del 10% y extender la cuota para cortes kosher. A cambio, Argentina bajaría o eliminaría impuestos a importaciones de combustibles, maquinaria, plásticos y químicos de origen estadounidense, además de reducir la tasa estadística.

Por el lado argentino, las conversaciones están a cargo del canciller Gerardo Werthein, junto a Pablo Lavigne y Luis María Kreckler.

El pacto podría duplicar las exportaciones de carne a Estados Unidos, mientras que para Trump significaría mostrar una baja en la inflación alimentaria y para Milei un respaldo clave en la campaña electoral.

