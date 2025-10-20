spot_img
lunes, octubre 20, 2025
Uno de cada cinco trabajadores en Argentina es pobre

ECONOMÍA
Redacción
Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea advirtió que más del 21% de los trabajadores argentinos no logra cubrir el costo de la canasta básica, lo que equivale a unos 4,5 millones de personas.

El estudio destaca que la pobreza no se explica solo por la falta de empleo, sino también por las condiciones laborales: precariedad, salarios bajos e informalidad. Entre los desocupados, la incidencia de pobreza llega al 58,9%, entre independientes no registrados al 40,5% y entre asalariados informales al 37,5%.

Los trabajadores independientes registrados muestran un 12,3% de pobreza y los asalariados formales un 9,7%, lo que revela que la formalidad reduce riesgos, aunque no garantiza ingresos suficientes.

El informe además expone que el 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres, pese a programas como la AUH. En los inactivos, la tasa llega al 35,2%.

Las provincias con mayor informalidad laboral, como Tucumán, San Juan, Salta, Santiago del Estero y Formosa, concentran los índices más altos de trabajadores pobres.

Los investigadores Laura Caullo y Federico Belich remarcan que la creación de empleo no alcanza si se limita a sectores de baja productividad. Plantean impulsar capacitación, formalización y empleos de mayor valor agregado para revertir la pobreza estructural.

