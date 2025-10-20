Día de la Madre: el ticket promedio fue de $37.124

Las ventas minoristas pymes en el Día de la Madre 2025 registraron una caída del 3,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento sectorial. Fue el cuarto retroceso consecutivo en esta fecha, reflejo de un consumo que no logra repuntar pese a los descuentos y promociones.

El ticket promedio se ubicó en $37.124, un 9,8% más que en 2024, pero con una baja real del 16,7% al descontar la inflación. En total, el 83,5% de los comercios aplicó ofertas y planes de cuotas, aunque no alcanzó para mejorar los resultados.

Del total de locales relevados, un 41,7% consideró que vendió lo esperado, el 35% dijo que estuvo por debajo y solo el 23% superó las proyecciones.

En el detalle por rubros, librería sufrió la mayor baja (-6,3%), seguida por cosmética y perfumería (-5,6%), indumentaria (-3,3%), tecnología y celulares (-3,2%) y calzado y marroquinería (-1,9%). El único rubro con resultado positivo fue electrodomésticos y artefactos del hogar, con un leve crecimiento del 0,6%.