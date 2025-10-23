Luis Caputo adelantó una reforma tributaria con menos impuestos

A pocos días de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la reforma tributaria que prepara el Gobierno incluirá una reducción del Impuesto a las Ganancias para personas físicas. El anuncio lo hizo durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también pidió respaldo político para garantizar “mayor gobernabilidad”.

“Vamos hacia un esquema con menos impuestos y más simplificación”, afirmó el funcionario, y agregó que el plan contempla incentivos al mercado de capitales y alivio fiscal para PYMES y provincias.

Caputo aseguró que no habrá cambios en el Ministerio de Economía tras las elecciones y que se mantendrán las bandas cambiarias. También atribuyó la reciente suba del dólar al “riesgo electoral” y destacó el apoyo financiero de Estados Unidos.

Entre las próximas reformas, mencionó una reforma laboral destinada a reducir litigios y promover el empleo formal.