spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 23, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Luis Caputo adelantó una reforma tributaria con menos impuestos

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

A pocos días de las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la reforma tributaria que prepara el Gobierno incluirá una reducción del Impuesto a las Ganancias para personas físicas. El anuncio lo hizo durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también pidió respaldo político para garantizar “mayor gobernabilidad”.

“Vamos hacia un esquema con menos impuestos y más simplificación”, afirmó el funcionario, y agregó que el plan contempla incentivos al mercado de capitales y alivio fiscal para PYMES y provincias.

Caputo aseguró que no habrá cambios en el Ministerio de Economía tras las elecciones y que se mantendrán las bandas cambiarias. También atribuyó la reciente suba del dólar al “riesgo electoral” y destacó el apoyo financiero de Estados Unidos.

Entre las próximas reformas, mencionó una reforma laboral destinada a reducir litigios y promover el empleo formal.

Previous article
Día de la Madre: el ticket promedio fue de $37.124
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

EPEN y la UBA acuerdan cooperación en capacitación energética

ENERGIA 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) firmó...

Preparan los senderos del Parque Nahuel Huapi para la Patagonia Bariloche by UTMB

DEPORTES 0
En el marco de la próxima competencia Patagonia Bariloche...

El Concejo Deliberante analiza proyectos ambientales y de planificación urbana

LA CIUDAD 0
La Comisión de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad del Concejo...

Más leídos

EPEN y la UBA acuerdan cooperación en capacitación energética

ENERGIA 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) firmó...

Preparan los senderos del Parque Nahuel Huapi para la Patagonia Bariloche by UTMB

DEPORTES 0
En el marco de la próxima competencia Patagonia Bariloche...

El Concejo Deliberante analiza proyectos ambientales y de planificación urbana

LA CIUDAD 0
La Comisión de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad del Concejo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.