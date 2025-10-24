La provincia depositará los sueldos de octubre el 31 con aumento del 6,96%

El gobierno provincial confirmó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y los beneficiarios del ISSN estarán disponibles el viernes 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén.

El pago incluirá un incremento del 6,96%, correspondiente a la actualización acordada en las paritarias 2025 con los gremios estatales.

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria explicaron que el aumento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre y se suma a las subas aplicadas en enero, abril y julio.

El 31 de octubre cobrarán los agentes del CPE, Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados, junto a jubilados, pensionados y retirados del ISSN.