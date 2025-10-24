spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 24, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La provincia depositará los sueldos de octubre el 31 con aumento del 6,96%

ECONOMÍANEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El gobierno provincial confirmó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y los beneficiarios del ISSN estarán disponibles el viernes 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén.

El pago incluirá un incremento del 6,96%, correspondiente a la actualización acordada en las paritarias 2025 con los gremios estatales.

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria explicaron que el aumento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre y se suma a las subas aplicadas en enero, abril y julio.

El 31 de octubre cobrarán los agentes del CPE, Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados, junto a jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Previous article
Continúan los trabajos de pavimentación en la Ruta Provincial N°23
Next article
Entrenamiento de emergencia en Rincón de los Sauces
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Asambleas de pilotos en Aeroparque generan demoras y cancelaciones

NACIONALES 0
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva...

Entrenamiento de emergencia en Rincón de los Sauces

NEUQUÉN 0
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rincón de los...

Concejo Deliberante analiza proyectos y el Presupuesto 2026

LA CIUDAD 0
El Concejo Deliberante de Neuquén, presidido por el concejal...

Más leídos

Asambleas de pilotos en Aeroparque generan demoras y cancelaciones

NACIONALES 0
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva...

Entrenamiento de emergencia en Rincón de los Sauces

NEUQUÉN 0
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rincón de los...

Concejo Deliberante analiza proyectos y el Presupuesto 2026

LA CIUDAD 0
El Concejo Deliberante de Neuquén, presidido por el concejal...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.