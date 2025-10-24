spot_img
Entrenamiento de emergencia en Rincón de los Sauces

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces realizó este jueves un simulacro de emergencia en la estación de bombeo de PH, con la participación de personal operativo y sanitario.

Tras la llegada al lugar, el supervisor responsable brindó las pautas del procedimiento.

La actividad simuló un foco ígneo en el sector de bombas, con rescate de una víctima y posterior intervención del servicio médico.

Luego, se desarrollaron tareas de extinción utilizando agua y espuma, con resultados positivos.

El ejercicio permitió afianzar la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

La provincia depositará los sueldos de octubre el 31 con aumento del 6,96%
