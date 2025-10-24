spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 24, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Buscan a dos personas extraviadas en la cara sur del Volcán Lanín

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Parque Nacional Lanín informó que este jueves 23 de octubre, a las 20.30, se activó el protocolo de emergencia por dos personas extraviadas en la cara sur del Volcán Lanín, un sector no habilitado y de difícil acceso.

El operativo está a cargo de 20 agentes del Parque Nacional Lanín, con la participación de rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa. Los equipos trabajan de forma coordinada para ubicar a las personas y resguardar su seguridad ante las condiciones climáticas adversas.

La zona de búsqueda está afectada por un frente frío, con nieve y viento blanco, lo que dificulta las tareas de rescate y aumenta el riesgo operativo.

Desde el Parque indicaron que se emitirán nuevos comunicados a medida que avance el operativo y solicitaron a la población no acercarse al área del volcán mientras continúe la búsqueda.

Previous article
Entrenamiento de emergencia en Rincón de los Sauces
Next article
Tras 12 años, vuelve a funcionar el riego del boulevard Rosas en Junín de los Andes
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Río Negro paga primera cuota de compensación estatal

RIO NEGRO 0
Río Negro realiza este viernes 24 de octubre el...

Tras 12 años, vuelve a funcionar el riego del boulevard Rosas en Junín de los Andes

NEUQUÉN 0
Después de más de una década sin uso, Junín...

La Justicia rechaza el sobreseimiento anticipado de Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
El Tribunal Oral Federal N°7 rechaza el intento de...

Más leídos

Río Negro paga primera cuota de compensación estatal

RIO NEGRO 0
Río Negro realiza este viernes 24 de octubre el...

Tras 12 años, vuelve a funcionar el riego del boulevard Rosas en Junín de los Andes

NEUQUÉN 0
Después de más de una década sin uso, Junín...

La Justicia rechaza el sobreseimiento anticipado de Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
El Tribunal Oral Federal N°7 rechaza el intento de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.