Buscan a dos personas extraviadas en la cara sur del Volcán Lanín

El Parque Nacional Lanín informó que este jueves 23 de octubre, a las 20.30, se activó el protocolo de emergencia por dos personas extraviadas en la cara sur del Volcán Lanín, un sector no habilitado y de difícil acceso.

El operativo está a cargo de 20 agentes del Parque Nacional Lanín, con la participación de rescatistas del ICE Lanín y guardaparques de Tromen y Puerto Canoa. Los equipos trabajan de forma coordinada para ubicar a las personas y resguardar su seguridad ante las condiciones climáticas adversas.

La zona de búsqueda está afectada por un frente frío, con nieve y viento blanco, lo que dificulta las tareas de rescate y aumenta el riesgo operativo.

Desde el Parque indicaron que se emitirán nuevos comunicados a medida que avance el operativo y solicitaron a la población no acercarse al área del volcán mientras continúe la búsqueda.