viernes, octubre 24, 2025
Tras 12 años, vuelve a funcionar el riego del boulevard Rosas en Junín de los Andes

NEUQUÉN
Después de más de una década sin uso, Junín de los Andes vuelve a poner en marcha el sistema de riego automático del boulevard Juan Manuel de Rosas, en el tramo comprendido entre calle Lamadrid y avenida Lonquimay.

La reactivación del sistema permitirá un uso más eficiente del agua, mejor mantenimiento de los espacios verdes y mayor seguridad vial, al eliminar la necesidad de cortar el tránsito para regar manualmente.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevas bombas, el destape y la regulación de las toberas. Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta mejora representa “un paso hacia un riego sostenible y eficiente” y forma parte del plan de recuperación de infraestructura pública.

Previous article
Buscan a dos personas extraviadas en la cara sur del Volcán Lanín
