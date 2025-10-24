Tras 12 años, vuelve a funcionar el riego del boulevard Rosas en Junín de los Andes

Después de más de una década sin uso, Junín de los Andes vuelve a poner en marcha el sistema de riego automático del boulevard Juan Manuel de Rosas, en el tramo comprendido entre calle Lamadrid y avenida Lonquimay.

La reactivación del sistema permitirá un uso más eficiente del agua, mejor mantenimiento de los espacios verdes y mayor seguridad vial, al eliminar la necesidad de cortar el tránsito para regar manualmente.

Los trabajos incluyeron la instalación de nuevas bombas, el destape y la regulación de las toberas. Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta mejora representa “un paso hacia un riego sostenible y eficiente” y forma parte del plan de recuperación de infraestructura pública.