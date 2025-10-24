Ya se pueden solicitar preturnos de castración de perros y gatos

La Municipalidad de Neuquén informa que ya se encuentran habilitados los preturnos online para la castración de perros y gatos.

Los interesados pueden gestionar su turno a través de www.neuquencapital.gov.ar, en el apartado “Muni Express”. Es importante verificar que los datos ingresados sean correctos. Posteriormente, se enviará un correo electrónico con la confirmación del preturno.

En los días siguientes, el personal municipal se comunicará telefónicamente para confirmar la fecha, hora y lugar definitivo del procedimiento.

Los turnos se pueden solicitar en cualquiera de los cuatro Quirófanos Fijos de la Municipalidad: