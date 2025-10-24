spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 24, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Dos andinistas permanecen extraviados en el Volcán Lanín

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Parque Nacional Lanín informa que el operativo de búsqueda de los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín se mantiene durante la noche y continúa este viernes.

Durante la madrugada, tres cuadrillas del ICE, con un total de 10 agentes, se desplazaron al lugar. Además, guías de montaña de la AAGM suben por la cara sur del volcán para aproximarse a la zona de la colada y evaluar la posibilidad de localizarlos. Un helicóptero privado con dos aeroevacuadores realizó sobrevuelos, aunque las condiciones climáticas limitaron el acercamiento.

La base operativa se encuentra en la Hostería Paimún, con participación de 4 Guías CAX, 4 Guías AAGM, 1 ambulancia del SIEN, baqueanos locales y 1 camioneta de la Secretaría de Emergencia y Riesgo de Neuquén. Colaboran también Parques Nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, Gendarmería Nacional y Ejército Nacional.

IMPORTANTE: El Volcán Lanín y la Ruta Provincial N°61 a Huechulafquén permanecen cerrados hasta el fin del operativo. Se emitirá un próximo comunicado con información actualizada.

Previous article
Ya se pueden solicitar preturnos de castración de perros y gatos
Next article
Zapala lanzó un programa para que 50 empleados finalicen la secundaria
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Zapala lanzó un programa para que 50 empleados finalicen la secundaria

NEUQUÉN 0
El Municipio de Zapala lanzó el Programa de Finalización...

Ya se pueden solicitar preturnos de castración de perros y gatos

AGENDA 0
La Municipalidad de Neuquén informa que ya se encuentran...

Camión y combi chocan en la Ruta de los Siete Lagos

POLICIALES 0
Este jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de...

Más leídos

Zapala lanzó un programa para que 50 empleados finalicen la secundaria

NEUQUÉN 0
El Municipio de Zapala lanzó el Programa de Finalización...

Ya se pueden solicitar preturnos de castración de perros y gatos

AGENDA 0
La Municipalidad de Neuquén informa que ya se encuentran...

Camión y combi chocan en la Ruta de los Siete Lagos

POLICIALES 0
Este jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.