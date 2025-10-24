Dos andinistas permanecen extraviados en el Volcán Lanín

El Parque Nacional Lanín informa que el operativo de búsqueda de los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín se mantiene durante la noche y continúa este viernes.

Durante la madrugada, tres cuadrillas del ICE, con un total de 10 agentes, se desplazaron al lugar. Además, guías de montaña de la AAGM suben por la cara sur del volcán para aproximarse a la zona de la colada y evaluar la posibilidad de localizarlos. Un helicóptero privado con dos aeroevacuadores realizó sobrevuelos, aunque las condiciones climáticas limitaron el acercamiento.

La base operativa se encuentra en la Hostería Paimún, con participación de 4 Guías CAX, 4 Guías AAGM, 1 ambulancia del SIEN, baqueanos locales y 1 camioneta de la Secretaría de Emergencia y Riesgo de Neuquén. Colaboran también Parques Nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, Gendarmería Nacional y Ejército Nacional.

IMPORTANTE: El Volcán Lanín y la Ruta Provincial N°61 a Huechulafquén permanecen cerrados hasta el fin del operativo. Se emitirá un próximo comunicado con información actualizada.