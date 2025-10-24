Zapala lanzó un programa para que 50 empleados finalicen la secundaria

El Municipio de Zapala lanzó el Programa de Finalización de Estudios Secundarios, destinado a que 50 empleados municipales puedan cursar un bachillerato a distancia con orientación en Administración y Contabilidad.

La presentación estuvo a cargo del intendente Carlos Koopmann y del Jefe de Gabinete, Jorge Cáceres, quienes resaltaron la importancia de generar oportunidades para que los trabajadores continúen su formación educativa.

El objetivo del programa es que los participantes completen sus estudios secundarios hacia finales de 2027, combinando la enseñanza académica con el uso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), fortaleciendo competencias digitales útiles para la gestión municipal y el ámbito laboral.

La iniciativa se gestó en 2023 y avanzó en 2024 con la firma de un convenio con el Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES), que ofrece títulos oficiales de validez nacional, garantizando una propuesta educativa inclusiva y de calidad.

Las 50 becas están destinadas a empleados municipales que quieran iniciar o finalizar sus estudios. En el acto de presentación, los beneficiarios firmaron el reglamento del programa, marcando el inicio formal de esta propuesta educativa que busca mejorar el perfil académico y laboral de los participantes.