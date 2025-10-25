Capacitaciones sobre tenencia responsable y adiestramiento canino en Villa El Chocón

La Municipalidad de Villa El Chocón, junto a la Dirección de Zoonosis y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, impulsó una serie de capacitaciones sobre tenencia responsable de mascotas y adiestramiento canino básico, con apoyo de la Central 20 de Villa Pehuenia Moquehue.

El auxiliar Cristian Codina y su perra VOLKA fueron designados para dictar las actividades, que se desarrollaron entre el jueves y el viernes. La primera jornada incluyó charlas en el Jardín N°74 y en la Radio Municipal, además de un encuentro en el despacho del intendente local, donde se compartieron experiencias y normativas vinculadas al cuidado animal.

El viernes, la propuesta continuó con un taller abierto a la comunidad en el que participaron vecinos y empleados municipales. Las demostraciones de obediencia y disciplina de VOLKA despertaron gran interés entre los asistentes.

Finalmente, las instituciones locales entregaron notas de agradecimiento a la Central 20, destacando la predisposición y compromiso en la respuesta al pedido municipal.