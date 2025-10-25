spot_img
sábado, octubre 25, 2025
Capacitaciones sobre tenencia responsable y adiestramiento canino en Villa El Chocón

Redacción
La Municipalidad de Villa El Chocón, junto a la Dirección de Zoonosis y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, impulsó una serie de capacitaciones sobre tenencia responsable de mascotas y adiestramiento canino básico, con apoyo de la Central 20 de Villa Pehuenia Moquehue.

El auxiliar Cristian Codina y su perra VOLKA fueron designados para dictar las actividades, que se desarrollaron entre el jueves y el viernes. La primera jornada incluyó charlas en el Jardín N°74 y en la Radio Municipal, además de un encuentro en el despacho del intendente local, donde se compartieron experiencias y normativas vinculadas al cuidado animal.

El viernes, la propuesta continuó con un taller abierto a la comunidad en el que participaron vecinos y empleados municipales. Las demostraciones de obediencia y disciplina de VOLKA despertaron gran interés entre los asistentes.

Finalmente, las instituciones locales entregaron notas de agradecimiento a la Central 20, destacando la predisposición y compromiso en la respuesta al pedido municipal.

Zapala lanzó un programa para que 50 empleados finalicen la secundaria
El Registro Civil abrirá este domingo para entregar DNI pendientes antes de las elecciones
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

NACIONALES 0
Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

