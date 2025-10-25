spot_img
sábado, octubre 25, 2025
El Registro Civil abrirá este domingo para entregar DNI pendientes antes de las elecciones

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

La Dirección Provincial de Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, anunció que este domingo 26 de octubre sus oficinas abrirán en horario especial para entregar los DNI que aún no fueron retirados, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Durante las últimas semanas se recibieron más de 2.500 documentos, agilizando la entrega para que los ciudadanos puedan votar con su DNI actualizado.

En Neuquén capital, la sede central de San Martín 756 atenderá de 8 a 18, entregando documentos tramitados en las oficinas de la 1ra, 2da, 4ta y 7ma Sección, Limay, Don Bosco II, Islas Malvinas, Confluencia, Yrigoyen y el Registro Civil Móvil.

Quienes hayan hecho el trámite en Gran Neuquén, ETON, El Progreso y Hospital Heller deberán concurrir a Rodhe 1110, también de 8 a 18.

En el interior provincial, habrá atención especial en Senillosa, Añelo, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Vista Alegre, con horarios entre las 8 y las 14.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo es garantizar que todos los ciudadanos puedan votar sin inconvenientes.

