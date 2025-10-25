Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el lunes 27 de octubre las clases se dictarán con normalidad en todos los establecimientos de Neuquén, incluso en aquellos que funcionen como sedes de votación durante las elecciones legislativas nacionales del domingo.

Según se informó, la limpieza de los edificios escolares se realizará el mismo domingo 26 de octubre, una vez finalizados los comicios, para garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas al día siguiente.

En total, 813 escuelas de la provincia serán utilizadas como centros de votación para la elección de diputados y senadores nacionales. Desde el CPE destacaron el trabajo conjunto con municipios y autoridades electorales para asegurar la higiene y el correcto funcionamiento de cada edificio.