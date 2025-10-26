spot_img
domingo, octubre 26, 2025
Éxito en la Expo Bovinos 2025: ventas firmes y gran participación

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

Se realizó el tradicional remate de la Expo Bovinos 2025, organizado por la Sociedad Rural del Neuquén, con gran asistencia de público y resultados positivos en todas las categorías.

El evento incluyó el remate de reproductores, categorías generales e invernada, además del Concurso Tromen, que cada año reúne a escuelas rurales, productores y técnicos en una experiencia educativa única.

Los precios reflejaron el interés del mercado por la genética y la calidad de los animales.

  • Toros Hereford PR: $5.000.000 – $6.200.000
  • Toros Angus PC: $4.500.000
  • Vaquillonas preñadas Hereford PR: $3.500.001
  • Vaquillonas generales Angus: $1.575.000
  • Novillitos 230 kg (invernada): $5.800/kg
  • Terneras 170-180 kg: $4.650/kg

Uno de los momentos más emotivos del Concurso Tromen fue el protagonizado por alumnos de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 2 de Plottier, quienes realizaron un bingo para reunir fondos y comprar su propio animal. La firma Paz Hermanos terminó adquiriéndolo y lo donó a los estudiantes, generando un fuerte aplauso del público.

Redacción

