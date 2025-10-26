Detienen a un hombre por estafar con un cheque falso una compra de $10 millones

spot_img
domingo, octubre 26, 2025
Un operativo del Departamento Delitos Económicos permitió detener a un hombre acusado de pagar con un cheque apócrifo la compra de 16 neumáticos valuados en más de $10 millones. La investigación comenzó tras la denuncia de un trabajador de una firma comercial de Neuquén capital.

El allanamiento se realizó este sábado en una vivienda del barrio Provincias Unidas, en el noreste de la ciudad. Participó personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones, bajo la intervención de la Fiscal Valeria Panozzo y el Juez de Garantías Luciano Hermosilla.

Durante el operativo se logró identificar a los moradores, aprehender al principal sospechoso y secuestrar celulares y documentación relevante para la causa. El hombre quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia.

