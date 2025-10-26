Tras las legislativas, Figueroa felicitó a Nadia Márquez y habló del futuro

El gobernador Rolando Figueroa analizó los resultados de las elecciones legislativas 2025 y destacó el rol de la estrategia local frente al contexto nacional. “Creíamos que era importante tener representación. Desde el Vamos evaluamos qué íbamos a hacer porque las dos fuerzas nacionales iban a nacionalizar la elección”, señaló.

Figueroa atribuyó los resultados a la militancia y el trabajo territorial, asegurando que la victoria en gran parte de la provincia se debió al esfuerzo conjunto de intendentes, militantes y vecinos. “Muchos trabajaron en distintos lugares para poder defender nuestra propuesta”, afirmó.

También remarcó que en el interior los votantes valoran el vínculo cercano con las autoridades locales. En cuanto a la región de la Confluencia, explicó que el electorado “eligió su posición nacional más allá del acompañamiento provincial”.

Por último, Figueroa felicitó a Nadia Márquez, senadora electa, y adelantó que realizará cambios en el gabinete a mediados de noviembre, sumando nuevos integrantes al equipo. “Mi horizonte sigue siendo Neuquén”, cerró.