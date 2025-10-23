spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 23, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Continúan los trabajos de pavimentación en la Ruta Provincial N°23

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°23 continúa a buen ritmo y se consolida como uno de los proyectos viales más relevantes para la región.

La empresa Perfil SRL trabaja actualmente en la colocación de la nueva carpeta asfáltica, dentro del plan destinado a mejorar la transitabilidad y seguridad vial.

El proyecto, esperado por los vecinos desde hace años, busca mejorar la conexión entre localidades, facilitar la circulación diaria y potenciar la actividad turística y productiva.

Desde el Municipio remarcaron que la obra favorecerá el desarrollo local al generar mejores condiciones para el comercio y el transporte.

Previous article
Carlos Saloniti recibió el alta médica tras una cirugía renal
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

EPEN y la UBA acuerdan cooperación en capacitación energética

ENERGIA 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) firmó...

Preparan los senderos del Parque Nahuel Huapi para la Patagonia Bariloche by UTMB

DEPORTES 0
En el marco de la próxima competencia Patagonia Bariloche...

El Concejo Deliberante analiza proyectos ambientales y de planificación urbana

LA CIUDAD 0
La Comisión de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad del Concejo...

Más leídos

EPEN y la UBA acuerdan cooperación en capacitación energética

ENERGIA 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) firmó...

Preparan los senderos del Parque Nahuel Huapi para la Patagonia Bariloche by UTMB

DEPORTES 0
En el marco de la próxima competencia Patagonia Bariloche...

El Concejo Deliberante analiza proyectos ambientales y de planificación urbana

LA CIUDAD 0
La Comisión de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad del Concejo...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.