Continúan los trabajos de pavimentación en la Ruta Provincial N°23

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°23 continúa a buen ritmo y se consolida como uno de los proyectos viales más relevantes para la región.

La empresa Perfil SRL trabaja actualmente en la colocación de la nueva carpeta asfáltica, dentro del plan destinado a mejorar la transitabilidad y seguridad vial.

El proyecto, esperado por los vecinos desde hace años, busca mejorar la conexión entre localidades, facilitar la circulación diaria y potenciar la actividad turística y productiva.

Desde el Municipio remarcaron que la obra favorecerá el desarrollo local al generar mejores condiciones para el comercio y el transporte.