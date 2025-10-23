Carlos Saloniti recibió el alta médica tras una cirugía renal

El Municipio de San Martín de los Andes confirmó que el intendente Carlos Saloniti fue dado de alta luego de la cirugía a la que fue sometido el martes 22 de octubre, por una obstrucción renal que lo afectó en las últimas semanas.

La intervención se realizó en la Clínica San Agustín, en la ciudad de Neuquén, y el mandatario iniciará ahora un período de recuperación con licencia médica hasta recibir el alta definitiva.

Desde el entorno del intendente expresaron su agradecimiento por los mensajes de apoyo y acompañamiento recibidos de vecinos, concejales, autoridades y representantes de otros municipios.