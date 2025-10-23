spot_img
jueves, octubre 23, 2025
Carlos Saloniti recibió el alta médica tras una cirugía renal

NEUQUÉN
El Municipio de San Martín de los Andes confirmó que el intendente Carlos Saloniti fue dado de alta luego de la cirugía a la que fue sometido el martes 22 de octubre, por una obstrucción renal que lo afectó en las últimas semanas.

La intervención se realizó en la Clínica San Agustín, en la ciudad de Neuquén, y el mandatario iniciará ahora un período de recuperación con licencia médica hasta recibir el alta definitiva.

Desde el entorno del intendente expresaron su agradecimiento por los mensajes de apoyo y acompañamiento recibidos de vecinos, concejales, autoridades y representantes de otros municipios.

Gloria Ruiz pierde alcance de medida cautelar sobre sus bienes
Continúan los trabajos de pavimentación en la Ruta Provincial N°23
EPEN y la UBA acuerdan cooperación en capacitación energética

ENERGIA 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) firmó...

Preparan los senderos del Parque Nahuel Huapi para la Patagonia Bariloche by UTMB

DEPORTES 0
En el marco de la próxima competencia Patagonia Bariloche...

El Concejo Deliberante analiza proyectos ambientales y de planificación urbana

LA CIUDAD 0
La Comisión de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad del Concejo...

Más leídos

