Gloria Ruiz pierde alcance de medida cautelar sobre sus bienes

El tribunal de revisión de Neuquén decidió revocar parcialmente la inhibición general de bienes que había sido impuesta contra Gloria Ruiz y otra funcionaria el 17 de octubre por el juez de garantías Lucas Yancarelli, en la causa LEG 327665.

Las defensas argumentaron que la medida era arbitraria y excesiva, ya que se había dispuesto sin precisar fundamentos contables ni individualizar los bienes a afectar. Además, el monto cautelar no estaba basado en pericia contable, sino en un cálculo aproximado.

El tribunal, compuesto por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y la jueza Carolina García, coincidió con los planteos de la defensa y aclaró que, si existen bienes específicos, corresponde aplicar embargos concretos y no inhibiciones generales.

Los magistrados también destacaron que las cuentas jubilatorias son inembargables y que la inhibición original no tuvo en cuenta la situación patrimonial individual de cada acusada. Por unanimidad, el tribunal limitó la medida cautelar y dejó sin efecto la inhibición general.