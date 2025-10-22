spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, octubre 22, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Gloria Ruiz pierde alcance de medida cautelar sobre sus bienes

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El tribunal de revisión de Neuquén decidió revocar parcialmente la inhibición general de bienes que había sido impuesta contra Gloria Ruiz y otra funcionaria el 17 de octubre por el juez de garantías Lucas Yancarelli, en la causa LEG 327665.

Las defensas argumentaron que la medida era arbitraria y excesiva, ya que se había dispuesto sin precisar fundamentos contables ni individualizar los bienes a afectar. Además, el monto cautelar no estaba basado en pericia contable, sino en un cálculo aproximado.

El tribunal, compuesto por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y la jueza Carolina García, coincidió con los planteos de la defensa y aclaró que, si existen bienes específicos, corresponde aplicar embargos concretos y no inhibiciones generales.

Los magistrados también destacaron que las cuentas jubilatorias son inembargables y que la inhibición original no tuvo en cuenta la situación patrimonial individual de cada acusada. Por unanimidad, el tribunal limitó la medida cautelar y dejó sin efecto la inhibición general.

Previous article
En nueve meses, Neuquén registró 45 muertes por accidentes de tránsito
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Autoridades chilenas refuerzan controles en el Paso Mamuil Malal

INTERNACIONALES 0
Distintas autoridades de Chile realizaron una inspección en el...

Fabiola Yañez tendrá nuevos defensores en los tribunales porteños

SOCIEDAD 0
La disputa judicial entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández...

Licitan un microscopio forense de última generación para la Policía

POLICIALES 0
El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el...

Más leídos

Autoridades chilenas refuerzan controles en el Paso Mamuil Malal

INTERNACIONALES 0
Distintas autoridades de Chile realizaron una inspección en el...

Fabiola Yañez tendrá nuevos defensores en los tribunales porteños

SOCIEDAD 0
La disputa judicial entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández...

Licitan un microscopio forense de última generación para la Policía

POLICIALES 0
El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.