miércoles, octubre 22, 2025
En nueve meses, Neuquén registró 45 muertes por accidentes de tránsito

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Hasta septiembre de 2025, la provincia de Neuquén registró 2.996 siniestros viales, según datos oficiales que contemplan un margen de error del 4 al 5%.

Entre enero y octubre se contabilizaron 45 muertes en el lugar del hecho y 1.263 personas lesionadas con distintos grados de gravedad. Las heridas más frecuentes fueron traumatismos, fracturas y golpes en extremidades.

Autoridades remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, sobre todo ante la llegada de noviembre y diciembre, meses donde se incrementa la circulación y los desplazamientos por vacaciones o actividades de fin de año.

Los especialistas recomiendan revisar el vehículo, respetar la velocidad y utilizar el cinturón de seguridad. Además, se anticipa un refuerzo de controles en rutas y accesos a las principales ciudades de la provincia.

Continua la conexión del Puente de La Rinconada con la Ruta 40
Gloria Ruiz pierde alcance de medida cautelar sobre sus bienes
