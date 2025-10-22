En nueve meses, Neuquén registró 45 muertes por accidentes de tránsito

Hasta septiembre de 2025, la provincia de Neuquén registró 2.996 siniestros viales, según datos oficiales que contemplan un margen de error del 4 al 5%.

Entre enero y octubre se contabilizaron 45 muertes en el lugar del hecho y 1.263 personas lesionadas con distintos grados de gravedad. Las heridas más frecuentes fueron traumatismos, fracturas y golpes en extremidades.

Autoridades remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, sobre todo ante la llegada de noviembre y diciembre, meses donde se incrementa la circulación y los desplazamientos por vacaciones o actividades de fin de año.

Los especialistas recomiendan revisar el vehículo, respetar la velocidad y utilizar el cinturón de seguridad. Además, se anticipa un refuerzo de controles en rutas y accesos a las principales ciudades de la provincia.