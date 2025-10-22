Continua la conexión del Puente de La Rinconada con la Ruta 40

La obra de mejora y conexión del Puente de La Rinconada con la Ruta Nacional 40 avanza según el cronograma previsto por Vialidad Nacional. Desde principios de septiembre se mantienen habilitados los desvíos temporales, que se extenderán por unos 60 días para acelerar los trabajos y garantizar la seguridad vial.

En esta etapa, los equipos técnicos realizan la demolición del antiguo pavimento y la colocación de la sub base de hormigón, paso fundamental para avanzar con la estructura del nuevo puente y su empalme con la calzada principal.

Desde el organismo vial se pidió a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vigente y reducir la velocidad, debido a la presencia de maquinaria y desvíos activos.

El nuevo puente busca mejorar la conectividad entre las localidades del centro neuquino y optimizar el tránsito sobre una de las rutas más transitadas de la región, favoreciendo el transporte, el turismo y la seguridad vial.