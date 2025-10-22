spot_img
miércoles, octubre 22, 2025
Continua la conexión del Puente de La Rinconada con la Ruta 40

NEUQUÉN
La obra de mejora y conexión del Puente de La Rinconada con la Ruta Nacional 40 avanza según el cronograma previsto por Vialidad Nacional. Desde principios de septiembre se mantienen habilitados los desvíos temporales, que se extenderán por unos 60 días para acelerar los trabajos y garantizar la seguridad vial.

En esta etapa, los equipos técnicos realizan la demolición del antiguo pavimento y la colocación de la sub base de hormigón, paso fundamental para avanzar con la estructura del nuevo puente y su empalme con la calzada principal.

Desde el organismo vial se pidió a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vigente y reducir la velocidad, debido a la presencia de maquinaria y desvíos activos.

El nuevo puente busca mejorar la conectividad entre las localidades del centro neuquino y optimizar el tránsito sobre una de las rutas más transitadas de la región, favoreciendo el transporte, el turismo y la seguridad vial.

Previous article
Fiscalía confirma avances en investigación de joven trans asesinada
Hallaron a un hombre que era buscado desde el fin de semana en Zapala

POLICIALES 0
Efectivos de la División Brigada Rural de Zapala localizaron...

Javier Milei reacomoda el gabinete y promete una nueva etapa de reformas

POLITICA 0
El presidente Javier Milei lanzó duras críticas al expresidente...

Gianni Infantino prometió que Bolivia podría ser sede de un Mundial

DEPORTES 0
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, generó una...

