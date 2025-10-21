spot_img
martes, octubre 21, 2025
Fiscalía confirma avances en investigación de joven trans asesinada

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

El Ministerio Público Fiscal informó avances en la investigación por el homicidio de Azul Semeñenco, la joven trans hallada sin vida días atrás. En conferencia de prensa, el jefe de fiscales, Agustín García, junto a la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, confirmó la detención de un hombre de 59 años como presunto autor del crimen.

Los allanamientos realizados el sábado pasado en un domicilio del barrio Belgrano y la requisición de un vehículo permitieron recabar evidencias vinculadas al homicidio, incluyendo el automóvil que habría sido usado para trasladar el cuerpo. La audiencia de formulación de cargos estaba prevista para este lunes, aunque la defensa solicitó una prórroga para conocer el expediente.

La fiscal adelantó que se pedirá prisión preventiva, fundamentando la medida en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. El caso se investiga con perspectiva de género, y la hipótesis apunta a un crimen motivado por odio a la identidad de género, agravante prevista en el artículo 80 del Código Penal.

Los peritajes continúan para determinar si los objetos secuestrados incluyen pertenencias de la víctima o armas utilizadas. Hasta el momento, no se identificaron indicios de participación de terceros. El detenido registra imputaciones previas, pero sin condenas firmes.

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen
