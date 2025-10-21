Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de garantías homologó un acuerdo de reparación integral en la causa vinculada al derrumbe ocurrido el 1 de agosto de 2023 en el Cerro de la Virgen, en el marco de la construcción de un puente sobre el río Curileivú y el acceso a la Ruta 43, a cargo de una empresa privada.

El accidente dejó tres integrantes de una familia lesionados, dos de ellos menores de edad, con distintos grados de gravedad. En septiembre de 2025, el Ministerio Público Fiscal había formulado cargos por estrago culposo contra el presidente de la constructora, L.L., y el director técnico, R.M., por actuar con negligencia e incumplir normas de seguridad.

El acuerdo contempla el pago de tres montos de dinero como reparación, resguardando judicialmente las sumas correspondientes a los menores hasta que alcancen la mayoría de edad. Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, las partes acordaron asumir en partes iguales los gastos de dos pericias realizadas durante la investigación, equivalentes a $1.983.972 cada una.

El fiscal jefe Fernando Fuentes explicó que la reparación integral avanzó considerando la voluntad de las víctimas, pero que el pago de las costas extraordinarias era indispensable para la fiscalía. La Defensoría de Niñez y Adolescencia ya había adherido al acuerdo en representación de los menores.

Tras precisarse los alcances del entendimiento, el juez homologó la propuesta. Las partes acordaron no difundir el monto de la reparación, y una vez cumplidos los puntos pactados, el proceso avanzará hacia la extinción penal.