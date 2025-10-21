spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes

AGENDANEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El 22 y 23 de octubre se realizarán capacitaciones para docentes en Zapala y Neuquén capital centradas en la prevención, detección e intervención en casos de bullying y ciberbullying.

Las jornadas estarán a cargo de la licenciada en Psicopedagogía María Zysman, especialista en convivencia escolar y referente nacional en la temática. La propuesta, titulada “Bullying y ciberbullying: pistas para salir del laberinto y estrategias para prevenir, detectar e intervenir desde la escuela”, está dirigida a equipos de gobierno, conducción, apoyo escolar y docentes de todos los niveles y modalidades.

Se trata de uno de los cuatro encuentros del ciclo que aborda la conflictividad social en las instituciones educativas. Solo quienes completen el ciclo recibirán certificación con puntaje docente.

En paralelo, se presentará el libro “Orientaciones para el abordaje del Bullying en la escuela”, elaborado por el equipo de Convivencias Escolares, con materiales basados en experiencias educativas concretas.

Las capacitaciones son organizadas por la Dirección de Contenidos Transversales del Ministerio de Educación y los equipos de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie) del CPE.

Previous article
Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 46
Next article
Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

JUDICIALES 0
Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de...

El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

LA CIUDAD 0
La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos...

Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 46

NEUQUÉN 0
 La repavimentación de la Ruta Provincial 46 avanza a...

Más leídos

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

JUDICIALES 0
Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de...

El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

LA CIUDAD 0
La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos...

Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 46

NEUQUÉN 0
 La repavimentación de la Ruta Provincial 46 avanza a...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.