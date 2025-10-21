Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes

El 22 y 23 de octubre se realizarán capacitaciones para docentes en Zapala y Neuquén capital centradas en la prevención, detección e intervención en casos de bullying y ciberbullying.

Las jornadas estarán a cargo de la licenciada en Psicopedagogía María Zysman, especialista en convivencia escolar y referente nacional en la temática. La propuesta, titulada “Bullying y ciberbullying: pistas para salir del laberinto y estrategias para prevenir, detectar e intervenir desde la escuela”, está dirigida a equipos de gobierno, conducción, apoyo escolar y docentes de todos los niveles y modalidades.

Se trata de uno de los cuatro encuentros del ciclo que aborda la conflictividad social en las instituciones educativas. Solo quienes completen el ciclo recibirán certificación con puntaje docente.

En paralelo, se presentará el libro “Orientaciones para el abordaje del Bullying en la escuela”, elaborado por el equipo de Convivencias Escolares, con materiales basados en experiencias educativas concretas.

Las capacitaciones son organizadas por la Dirección de Contenidos Transversales del Ministerio de Educación y los equipos de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie) del CPE.