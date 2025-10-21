spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 46

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

 La repavimentación de la Ruta Provincial 46 avanza a buen ritmo entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 24, en el marco de un proyecto que combina inversión pública y privada. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación en un corredor clave que conecta Zapala, Laguna Blanca y el arroyo Picún Leufú.

En la zona de Laguna Blanca, se trabaja en la colocación de carpeta asfáltica nueva, transportada en camiones batea desde Zapala. Estas tareas forman parte del plan integral de reacondicionamiento del pavimento, que busca optimizar la durabilidad y el confort de manejo.

Más adelante, los equipos de Vialidad de Asfalto realizan bacheo y nivelación para preparar la superficie antes de continuar con el tendido de la nueva carpeta. En las proximidades del puente sobre el arroyo Picún Leufú, se ejecuta el reciclado de la calzada con maquinaria especializada, debido al deterioro y la presencia de baches profundos.

El proyecto apunta a la refuncionalización completa del tramo, garantizando mayor seguridad y mejor transitabilidad para los transportistas y vecinos de la región. En paralelo, se iniciaron los trabajos de pavimentación en la Cuesta de Rahue, que reforzarán la conectividad vial entre el centro y el norte neuquino.

Previous article
Parque Nacional Nahuel Huapi realizó capacitación para brigadistas
Next article
Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

JUDICIALES 0
Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de...

Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes

AGENDA 0
El 22 y 23 de octubre se realizarán capacitaciones...

El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

LA CIUDAD 0
La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos...

Más leídos

Homologan acuerdo de reparación por derrumbe en Cerro de la Virgen

JUDICIALES 0
Durante una audiencia en Chos Malal, el juez de...

Capacitaciones sobre bullying y ciberbullying para docentes

AGENDA 0
El 22 y 23 de octubre se realizarán capacitaciones...

El Concejo Deliberante analiza dos nuevos proyectos de ordenamiento municipal

LA CIUDAD 0
La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante analiza dos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.