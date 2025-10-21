Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 46

La repavimentación de la Ruta Provincial 46 avanza a buen ritmo entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 24, en el marco de un proyecto que combina inversión pública y privada. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación en un corredor clave que conecta Zapala, Laguna Blanca y el arroyo Picún Leufú.

En la zona de Laguna Blanca, se trabaja en la colocación de carpeta asfáltica nueva, transportada en camiones batea desde Zapala. Estas tareas forman parte del plan integral de reacondicionamiento del pavimento, que busca optimizar la durabilidad y el confort de manejo.

Más adelante, los equipos de Vialidad de Asfalto realizan bacheo y nivelación para preparar la superficie antes de continuar con el tendido de la nueva carpeta. En las proximidades del puente sobre el arroyo Picún Leufú, se ejecuta el reciclado de la calzada con maquinaria especializada, debido al deterioro y la presencia de baches profundos.

El proyecto apunta a la refuncionalización completa del tramo, garantizando mayor seguridad y mejor transitabilidad para los transportistas y vecinos de la región. En paralelo, se iniciaron los trabajos de pavimentación en la Cuesta de Rahue, que reforzarán la conectividad vial entre el centro y el norte neuquino.