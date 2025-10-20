Parque Nacional Nahuel Huapi realizó capacitación para brigadistas

La Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFyE), junto al Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Nahuel Huapi, llevaron a cabo dos cursos de capacitación para brigadistas del Parque y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Las jornadas, realizadas en las instalaciones de NAUCO, en Arroyo del Medio (Km 6), cedidas por la familia Haneck, incluyeron entrenamiento en manejo de vehículos 4×4 y operación de maquinaria vial.

El curso de conducción 4×4 se centró en manejo defensivo y seguro, mantenimiento de los vehículos y técnicas para terrenos adversos como barro, nieve o hielo. Por su parte, la capacitación en maquinaria vial avanzó en su uso para prevención y control de incendios, incluyendo la construcción de cortafuegos y caminos de emergencia.

Los cursos tuvieron especial relevancia por la incorporación de vehículos y maquinarias de nueva tecnología, buscando optimizar su uso, mejorar la seguridad operativa y fomentar el intercambio de experiencias con instructores especializados.