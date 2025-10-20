spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El Parque Nacional Lanín lanzó el voluntariado 2025/2026

MEDIO AMBIENTETURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Parque Nacional Lanín abrió la campaña de voluntariado 2025/2026 para sumar colaboradores ad honorem durante la temporada de verano. Los seleccionados acompañaron a los guardaparques en tareas de cuidado ambiental, atención al visitante y actividades en el área protegida.

La permanencia mínima establecida fue de 20 días. Este año se implementó una preinscripción online, que permitió conocer los intereses y características de cada postulante.

Las solicitudes se recibieron hasta el 31 de octubre, a través del formulario disponible en: Formulario de inscripción. Luego se contactó a los seleccionados para confirmar su participación.

El sistema de voluntariado en Parques Nacionales funciona desde 1997, bajo un reglamento propio que establece derechos, deberes y lineamientos para el desarrollo de actividades en las áreas protegidas.

Previous article
Red Federal de Turismo se reúne en noviembre en Bariloche
Next article
Parque Nacional Nahuel Huapi realizó capacitación para brigadistas
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23

TURISMO 0
La localidad de Pilo Lil avanza en un cambio...

“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final...

Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti

SALUD 0
Con la cercanía del verano y el aumento de...

Más leídos

Turismo en la cordillera: Pilo Lil tendrá su propio parador sobre la ruta escénica 23

TURISMO 0
La localidad de Pilo Lil avanza en un cambio...

“Cabeza en alto muchachos”, el mensaje de Messi para los juveniles

DEPORTES 0
La Selección Argentina Sub-20 perdió este domingo la final...

Cómo evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti

SALUD 0
Con la cercanía del verano y el aumento de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.