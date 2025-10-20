El Parque Nacional Lanín lanzó el voluntariado 2025/2026

El Parque Nacional Lanín abrió la campaña de voluntariado 2025/2026 para sumar colaboradores ad honorem durante la temporada de verano. Los seleccionados acompañaron a los guardaparques en tareas de cuidado ambiental, atención al visitante y actividades en el área protegida.

La permanencia mínima establecida fue de 20 días. Este año se implementó una preinscripción online, que permitió conocer los intereses y características de cada postulante.

Las solicitudes se recibieron hasta el 31 de octubre, a través del formulario disponible en: Formulario de inscripción. Luego se contactó a los seleccionados para confirmar su participación.

El sistema de voluntariado en Parques Nacionales funciona desde 1997, bajo un reglamento propio que establece derechos, deberes y lineamientos para el desarrollo de actividades en las áreas protegidas.