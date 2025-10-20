spot_img
lunes, octubre 20, 2025
Red Federal de Turismo se reúne en noviembre en Bariloche

TURISMO
Bariloche será sede los días 13 y 14 de noviembre del encuentro de la Red Federal de Turismo, que reunirá a autoridades municipales, equipos técnicos, representantes del sector privado y organismos nacionales.

El objetivo del evento es articular acciones conjuntas, analizar la situación del sector y definir estrategias para desarrollar destinos turísticos más sostenibles e integrados.

Organizado por la Red Federal de Turismo junto con la Municipalidad de Bariloche, el encuentro promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como el fortalecimiento de las políticas locales vinculadas al turismo.

En esta edición, el eje central será la sustentabilidad de los destinos, abordando sus dimensiones económica, social y ambiental mediante mesas de diálogo, presentaciones técnicas y talleres colaborativos.

Especialistas y referentes nacionales participarán para aportar perspectivas sobre la gestión turística frente a los cambios y desafíos que enfrenta la actividad.

