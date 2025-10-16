spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, octubre 16, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Expertos de España, Brasil y Argentina participarán del Congreso de Turismo en Neuquén

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El 1º Congreso Provincial de Turismo que estaba previsto para el 8 y 9 de octubre se reprogramó para el 4 de noviembre y tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la Isla 132 de Neuquén capital.

La actividad reunirá al sector turístico público y privado de la provincia en un espacio de encuentro integral que busca fortalecer el desarrollo de la actividad y fomentar el intercambio de experiencias.

El programa contará con la presencia de intendentes, prestadores turísticos, referentes académicos y asociaciones intermedias, junto a invitados internacionales de España, Brasil y distintas provincias argentinas. Habrá charlas magistrales sobre inteligencia artificial, marketing digital, turismo sostenible, gastronomía y trabajo en equipo, con expertos como Rafael Comim Chiner, Erick Goldschmidt, Helena Havrylets, Juan Lucero y Juan Bautista Segonds.

La jornada culminará con la reunión del Consejo Provincial de Turismo y se prevé una amplia participación de actores del sector.

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Previous article
El deporte impulsa el turismo en la capital neuquina
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

Más leídos

Horacio Marín: energía más barata y productividad con GNL y Vaca Muerta

ENERGIA 0
En el 61° Coloquio de IDEA en Mar del...

Fijan juicio para menores responsables del homicidio de Juan Caliani

JUDICIALES 0
La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de...

Modernizan paradas de colectivos con 24 refugios nuevos

LA CIUDAD 0
La ciudad de Neuquén incorporó 24 nuevas garitas de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.