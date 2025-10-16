Expertos de España, Brasil y Argentina participarán del Congreso de Turismo en Neuquén

El 1º Congreso Provincial de Turismo que estaba previsto para el 8 y 9 de octubre se reprogramó para el 4 de noviembre y tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la Isla 132 de Neuquén capital.

La actividad reunirá al sector turístico público y privado de la provincia en un espacio de encuentro integral que busca fortalecer el desarrollo de la actividad y fomentar el intercambio de experiencias.

El programa contará con la presencia de intendentes, prestadores turísticos, referentes académicos y asociaciones intermedias, junto a invitados internacionales de España, Brasil y distintas provincias argentinas. Habrá charlas magistrales sobre inteligencia artificial, marketing digital, turismo sostenible, gastronomía y trabajo en equipo, con expertos como Rafael Comim Chiner, Erick Goldschmidt, Helena Havrylets, Juan Lucero y Juan Bautista Segonds.

La jornada culminará con la reunión del Consejo Provincial de Turismo y se prevé una amplia participación de actores del sector.

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.