El deporte impulsa el turismo en la capital neuquina

lunes, octubre 13, 2025
TURISMO
Redacción
La ciudad de Neuquén amplía su perfil turístico con una agenda de eventos deportivos que cada año convoca a miles de visitantes de distintas provincias y países.

Las competencias generan alto movimiento económico con ocupación hotelera, consumo en gastronomía y comercio. Entre los encuentros más convocantes figuran la Corrida de la Confluencia con 7.000 corredores, el Triatlón de la Confluencia, la Regata de la Confluencia con más de 300 palistas y el Karting de la Confluencia con 150 pilotos.

También destacan el Bardas Run, la carrera internacional XK Race, el Trekking Nocturno y la Experiencia Élite de autos tuning. En total, estas propuestas reúnen a miles de atletas y acompañantes, consolidando a la capital neuquina como un polo deportivo nacional.

