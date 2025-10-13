El deporte impulsa el turismo en la capital neuquina

La ciudad de Neuquén amplía su perfil turístico con una agenda de eventos deportivos que cada año convoca a miles de visitantes de distintas provincias y países.

Las competencias generan alto movimiento económico con ocupación hotelera, consumo en gastronomía y comercio. Entre los encuentros más convocantes figuran la Corrida de la Confluencia con 7.000 corredores, el Triatlón de la Confluencia, la Regata de la Confluencia con más de 300 palistas y el Karting de la Confluencia con 150 pilotos.

También destacan el Bardas Run, la carrera internacional XK Race, el Trekking Nocturno y la Experiencia Élite de autos tuning. En total, estas propuestas reúnen a miles de atletas y acompañantes, consolidando a la capital neuquina como un polo deportivo nacional.