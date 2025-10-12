Proyectos turísticos y productivos buscan financiamiento

spot_img
domingo, octubre 12, 2025
TURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) abrió el Concurso Público de Proyectos para el desarrollo de actividades turísticas, productivas y mineras en distintas áreas del territorio Pulmarí.

La convocatoria, establecida por la Resolución N° 12/25 y ratificada por el Directorio en su Reunión N° 314, busca promover proyectos que impulsen el desarrollo sostenible, garantizando igualdad de oportunidades y participación de actores locales. La iniciativa forma parte de un proceso de recuperación y ordenamiento del territorio.

La adquisición de pliegos, con un valor de 30.000 pesos, estará abierta hasta el 24 de octubre, fecha en que se abrirán los sobres con las propuestas a las 11, en la sede del CIP en Aluminé. Más información se puede consultar en https://www.pulmari.org/concursos-licitaciones-2/12-licitacion-publica-concesiones/ o vía correo y teléfono institucional.

Redacción
Redacción

