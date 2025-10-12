Permisos de pesca: venta online desde el 15 de octubre

La Dirección Provincial de Fauna confirmó que desde el 15 de octubre comenzará la venta de permisos de pesca en Neuquén, en conjunto con el resto de las provincias patagónicas.

La medida busca simplificar los trámites y facilitar el acceso al reglamento y a la documentación exigida a los pescadores.

Según explicó Nicolás Lagos, el portal oficial cazaypesca.neuquen.gob.ar (https://cazaypesca.neuquen.gob.ar) ya exhibe una cuenta regresiva y habilitará la compra de permisos a la medianoche. Además, se pondrá en marcha un sistema automático para jubilados que hayan tramitado su carnet en la temporada anterior.

Si el permiso no llega al correo electrónico, el trámite deberá hacerse de forma manual y quedará habilitado para la automatización en la próxima temporada.

Como novedad, este año se suma un ChatBot oficial en WhatsApp, que permitirá gestionar permisos, denuncias y consultas. El número será anunciado en los próximos días.

La temporada de pesca abrirá el 1 de noviembre y coincidirá con la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha en Junín de los Andes, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre. El evento incluirá torneos, capacitaciones, feria de productores, espectáculos artísticos y una premiación con artículos de pesca. El gran atractivo será un sorteo final de una camioneta 4×4.