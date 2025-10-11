spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves

MEDIO AMBIENTETURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Cada 11 de octubre se celebra el Día Global de Observación de Aves, una fecha que pone en primer plano la riqueza de especies presentes en Neuquén y el rol clave de sus Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La provincia cuenta con 12 sitios reconocidos como AICAs (Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves), de los cuales seis están dentro de ANP como Tromen, Epu Lauquen, Copahue y Auca Mahuida. Estos espacios funcionan como corredores biológicos y refugio para especies residentes y migratorias.

Entre las aves más destacadas figuran el pato de los torrentes, el cóndor andino, flamencos, cisnes de cuello negro y cauquenes. En algunos parques, como Tromen, se desarrollan propuestas educativas, entre ellas el “Bingo de Aves” para que escuelas y familias puedan reconocer especies de manera didáctica.

La observación de aves no solo impulsa la educación ambiental y el turismo, también colabora con la conservación. Técnicos y guardaparques recomiendan mantener distancia, no ingresar con mascotas y respetar senderos para proteger hábitats sensibles.

Previous article
Impulsan el uso de información satelital para prevenir desastres
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES 0
El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén...

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA 0
El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y...

Más leídos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES 0
El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén...

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA 0
El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.