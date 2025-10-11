Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves

Cada 11 de octubre se celebra el Día Global de Observación de Aves, una fecha que pone en primer plano la riqueza de especies presentes en Neuquén y el rol clave de sus Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La provincia cuenta con 12 sitios reconocidos como AICAs (Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves), de los cuales seis están dentro de ANP como Tromen, Epu Lauquen, Copahue y Auca Mahuida. Estos espacios funcionan como corredores biológicos y refugio para especies residentes y migratorias.

Entre las aves más destacadas figuran el pato de los torrentes, el cóndor andino, flamencos, cisnes de cuello negro y cauquenes. En algunos parques, como Tromen, se desarrollan propuestas educativas, entre ellas el “Bingo de Aves” para que escuelas y familias puedan reconocer especies de manera didáctica.

La observación de aves no solo impulsa la educación ambiental y el turismo, también colabora con la conservación. Técnicos y guardaparques recomiendan mantener distancia, no ingresar con mascotas y respetar senderos para proteger hábitats sensibles.