miércoles, octubre 8, 2025
Impulsan el uso de información satelital para prevenir desastres

MEDIO AMBIENTE
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén realizó la jornada “Datos que mueven la aguja”, en coordinación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El encuentro se centró en el uso de herramientas geoespaciales para anticipar escenarios, reducir amenazas y mejorar la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos ambientales.

Durante la jornada también se llevó a cabo una mesa técnica interinstitucional con la participación del Observatorio Provincial, CONAE, la Dirección de Recursos Hídricos y la UNCo, donde se analizaron estrategias de prevención del riesgo hídrico, uso del suelo, incendios y remociones en masa.

La iniciativa refuerza el trabajo conjunto entre organismos técnicos, académicos y estatales, orientado a fortalecer las políticas de prevención y proteger a las comunidades ante eventuales riesgos naturales.

Previous article
Rescatan a un coipo en pleno centro de Neuquén
Redacción
Redacción

