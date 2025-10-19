El papa León XIV confirmó su visita a Argentina y Uruguay en 2026

El papa León XIV planea viajar a Argentina y Uruguay en 2026, lo que marcará su primera gira por Sudamérica desde que asumió el pontificado. La confirmación llegó de parte del presidente uruguayo Yamandú Orsi, tras un encuentro privado con el sumo pontífice en el Vaticano.

De acuerdo con lo señalado por Orsi, el papa manifestó un especial interés en recorrer Buenos Aires y Montevideo, dos ciudades que, según dijo, “la gente espera con entusiasmo”. El viaje retomaría un recorrido por el Río de la Plata que nunca pudo concretar su antecesor, Francisco, pese a la expectativa generada por su origen argentino.

La visita, prevista para el año próximo, se inscribe dentro de la agenda internacional que León XIV comenzó a desplegar. A fines de noviembre de 2025 iniciará su primera gira fuera de Italia, con destino a Turquía y Líbano, donde encabezará actos por el aniversario del Concilio de Nicea y promoverá encuentros interreligiosos en un contexto marcado por tensiones regionales.

Con su llegada al Cono Sur, León XIV buscará estrechar el vínculo entre el Vaticano y la región, retomando un pendiente histórico que Francisco no logró cumplir.