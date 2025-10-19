Elecciones en Bolivia: balotaje definirá al nuevo presidente

Este domingo, Bolivia elegirá presidente en el balotaje que definirá al sucesor del MAS tras casi 20 años de hegemonía.

Los candidatos son Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de la coalición Alianza Libre.

Paz Pereira, de 61 años y exalcalde de Tarija, ganó la primera vuelta con 32,1% de los votos y propone un plan de liberalización económica, unificación cambiaria y expansión de programas sociales. Quiroga, expresidente entre 2001 y 2002, obtuvo 26,8% y plantea reformas estructurales, descentralización sanitaria e incentivos a la inversión.

En el exterior votarán 369.931 bolivianos habilitados, casi la mitad en Argentina (162.531), con centros en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza y otras ciudades. También habrá votación en España, Brasil, Chile y Estados Unidos.

Ninguno de los dos tendrá mayoría legislativa, por lo que el próximo gobierno deberá construir coaliciones hasta 2030.