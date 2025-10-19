spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, octubre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Elecciones en Bolivia: balotaje definirá al nuevo presidente

INTERNACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Este domingo, Bolivia elegirá presidente en el balotaje que definirá al sucesor del MAS tras casi 20 años de hegemonía.

Los candidatos son Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de la coalición Alianza Libre.

Paz Pereira, de 61 años y exalcalde de Tarija, ganó la primera vuelta con 32,1% de los votos y propone un plan de liberalización económica, unificación cambiaria y expansión de programas sociales. Quiroga, expresidente entre 2001 y 2002, obtuvo 26,8% y plantea reformas estructurales, descentralización sanitaria e incentivos a la inversión.

En el exterior votarán 369.931 bolivianos habilitados, casi la mitad en Argentina (162.531), con centros en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza y otras ciudades. También habrá votación en España, Brasil, Chile y Estados Unidos.

Ninguno de los dos tendrá mayoría legislativa, por lo que el próximo gobierno deberá construir coaliciones hasta 2030.

Previous article
Estados Unidos autoriza acciones encubiertas contra gobierno venezolano
Next article
El papa León XIV confirmó su visita a Argentina y Uruguay en 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Operativo de limpieza en Avenida Mosconi este martes

ACTUALIDAD 0
El Municipio de Neuquén informó que el próximo martes...

Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos

NACIONALES 0
El próximo 22 de octubre vence el plazo para...

Jubilados: cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y farmacias

NACIONALES 0
El programa Beneficios Capital Humano de ANSES sigue sumando...

Más leídos

Operativo de limpieza en Avenida Mosconi este martes

ACTUALIDAD 0
El Municipio de Neuquén informó que el próximo martes...

Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos

NACIONALES 0
El próximo 22 de octubre vence el plazo para...

Jubilados: cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y farmacias

NACIONALES 0
El programa Beneficios Capital Humano de ANSES sigue sumando...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.