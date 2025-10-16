spot_img
jueves, octubre 16, 2025
Estados Unidos autoriza acciones encubiertas contra gobierno venezolano

INTERNACIONALES
La administración de Donald Trump autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, en un paso que aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

La medida, conocida como “hallazgo presidencial”, permitiría realizar acciones letales y coordinar operaciones que podrían incluir intervenciones militares, aunque no hay confirmación de planes concretos.

Se produce en un contexto de despliegue de 10.000 tropas estadounidenses, buques de guerra y un submarino en la región del Caribe, junto con ataques a embarcaciones señaladas por tráfico de drogas.

Funcionarios afirmaron que estas operaciones podrían impactar directamente al gobierno de Maduro, de forma unilateral o coordinada con acciones militares más amplias. Analistas advierten que la decisión podría aumentar la tensión regional y afectar la estabilidad y seguridad en Venezuela.

