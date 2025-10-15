Israel entrega 45 cuerpos de prisioneros palestinos

Israel entregó 45 restos de palestinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que luego fueron transferidos a las autoridades de la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros.

Los cuerpos llegaron al Complejo Médico Nasser de Jan Yunis a través del cruce de Kerem Shalom, donde se realizan pruebas de ADN para confirmar la identidad antes de entregarlos a sus familias.

El CICR informó en un comunicado que supervisó la entrega en coordinación con las partes y bajo las normas humanitarias.

La medida ocurrió un día después de que Hamás liberara a 20 cautivos israelíes y entregara 4 cuerpos, mientras que Israel excarceló a 1.968 palestinos, incluidos 1.718 detenidos tras la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023.

En paralelo, Israel decidió mantener cerrado el cruce de Rafah y reducir la ayuda humanitaria a Gaza, alegando que no recibieron todos los cuerpos de los rehenes fallecidos.