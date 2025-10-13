spot_img
lunes, octubre 13, 2025
Hamas liberó a 20 rehenes tras acuerdo internacional

El grupo Hamas liberó esta madrugada a los 20 rehenes que permanecían en cautiverio en Gaza desde hace más de dos años, en el marco de un acuerdo de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien arribó a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Según informó el Ministerio de Exteriores de Israel, los liberados, entre ellos tres argentinos, fueron entregados en la frontera y trasladados a hospitales para controles médicos y asistencia psicológica. “Bienvenidos a casa”, escribió la cancillería israelí en su cuenta oficial de X.

Los rehenes habían sido capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas irrumpió en territorio israelí y desencadenó el conflicto armado.

Trump llegó a Tel Aviv horas antes de la liberación para supervisar las gestiones, en un proceso en el que también intervinieron Egipto y Qatar. Desde Washington calificaron el pacto como “un paso histórico hacia la estabilidad en Medio Oriente”.

El gobierno israelí valoró el retorno, aunque advirtió que aún queda pendiente la negociación por otros prisioneros retenidos en la Franja.

EE.UU. desmanteló una red de lavado ligada a los hijos de Maduro
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

