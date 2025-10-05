EE.UU. desmanteló una red de lavado ligada a los hijos de Maduro

El FBI anunció el desmantelamiento de una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. La investigación, iniciada en 2019 por la oficina de campo en Miami, apuntó a Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, acusados de movilizar fondos y abrir cuentas bancarias para funcionarios del régimen chavista.

De acuerdo con los documentos judiciales, en 2022 una operación encubierta comprobó que los acusados aceptaron transferir USD 100.000 en fondos bajo sanción, de los cuales al menos 25.000 ingresaron al sistema financiero estadounidense. En grabaciones, Komarczyk llegó a definir la maniobra como un “sexy business”.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que “Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro” y aseguró que continuarán bloqueando cuentas y persiguiendo a los facilitadores del régimen.

El 25 de septiembre, Komarczyk fue formalmente acusado de lavado de dinero y conspiración, mientras que Carbajal enfrenta cargos por conspiración. Este último fue detenido el 2 de octubre, tras ser deportado desde República Dominicana durante una escala en territorio estadounidense.

El agente especial Brett Skiles, desde Miami, destacó que los intentos del régimen de Maduro por evadir controles “no quedarán impunes”. La causa forma parte de la ofensiva de Washington contra la dictadura venezolana, que incluye una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca a la captura o condena de Maduro, acusado de narcoterrorismo y de liderar el Cartel de los Soles.