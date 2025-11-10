spot_img
lunes, noviembre 10, 2025
Figueroa unifica Turismo y Ambiente bajo un nuevo ministerio

NEUQUÉNPOLITICA
Redacción
El gobernador Rolando Figueroa dispuso una nueva modificación en su gabinete y confirmó que Leticia Esteves, actual secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, será la nueva titular del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. La cartera unificará áreas clave de la administración provincial.

Figueroa agradeció la gestión de Gustavo Fernández Capiet, quien estuvo al frente del Ministerio de Turismo desde diciembre de 2023 y que ahora pasará a dirigir Neuquéntur, la empresa encargada de la promoción de los destinos neuquinos.

La reorganización apunta a vincular de forma más estrecha el desarrollo turístico con la gestión ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales, considerados ejes centrales de la planificación oficial.

Fernández Capiet continuará ligado al sector desde Neuquéntur, con el objetivo de fortalecer la promoción y comercialización del turismo neuquino tanto en el país como en el exterior.

