Intensa lluvia provocó anegamientos en Rincón de los Sauces

Una intensa lluvia afectó este sábado por la tarde a Rincón de los Sauces, donde en poco más de una hora se registraron precipitaciones que provocaron el anegamiento de calles y el desborde de varios cañadones pluviales.

Los sectores más comprometidos fueron los ubicados cerca de los cañadones urbanos, donde el agua arrastró basura, ramas y barro, generando complicaciones en la circulación vehicular y peatonal.

Uno de los hechos más preocupantes ocurrió sobre la Ruta 6, camino al yacimiento Puesto Hernández, cuando una camioneta fue arrastrada por la corriente al intentar cruzar. Pese a la fuerza del agua, no se registraron víctimas ni heridos.

Hasta el momento, Defensa Civil municipal no difundió un parte oficial sobre la cantidad de agua caída ni sobre posibles familias evacuadas.