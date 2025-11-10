spot_img
lunes, noviembre 10, 2025
Tormentas y fuertes ráfagas afectarán varias zonas de Neuquén

NEUQUÉN
Redacción
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del tiempo continuarán inestables en Neuquén, con especial afectación en los departamentos Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú, donde se esperan tormentas localmente fuertes.

Según el organismo, los fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Los acumulados de precipitación podrían oscilar entre 15 y 30 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores de forma puntual.

Desde Defensa Civil y el SMN recomendaron evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos sueltos y mantenerse informados a través de los canales oficiales. El nivel amarillo de alerta implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en la vida cotidiana.

Figueroa unifica Turismo y Ambiente bajo un nuevo ministerio
