Remodelan la terminal del aeropuerto Aviador Carlos Campos

El aeropuerto Aviador Carlos Campos atraviesa una transformación estructural que duplicará su superficie y renovará por completo la terminal. Las obras comenzaron hace tres semanas y permitirán ampliar la infraestructura de 1.000 a más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, mejorando la circulación, el embarque y el arribo de pasajeros.

El arquitecto Carlos Caputo, de la empresa Nova Fusión, explicó que el proyecto incluye nuevos espacios comerciales, sanitarios y de servicios, con un diseño que conservará la identidad arquitectónica del edificio.

La ampliación contempla un hall central más amplio, una zona comercial con ocho locales (el doble de los actuales), nuevos sanitarios accesibles, una cafetería en planta baja y oficinas administrativas junto a dependencias para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, la terminal incorporará losa radiante, pisos de marmeta granítica y puertas automáticas, similares a las utilizadas en Aeroparque Jorge Newbery y otros aeropuertos del país.

El área de embarque y arribos también se renovará, con dos salidas (una hacia el hall y otra al exterior) y baños públicos en ambos extremos, con cambiadores y mayor accesibilidad. La fachada conservará su estilo tradicional, con techo de madera, tirantes y revestimiento de laja negra.