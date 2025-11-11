Avanza la pavimentación de la Ruta 60 hacia Chile

La Dirección Provincial de Vialidad informó que continúan los trabajos de pavimentación sobre la Ruta Provincial 60, en el tramo que une la portada del Parque Nacional Lanín con el límite internacional con Chile, camino al Paso Mamuil Malal.

Las tareas actuales incluyen la construcción de terraplenes y alcantarillas, tanto de hormigón como de caño galvanizado, lo que implica la presencia constante de equipos y personal sobre la calzada. Por este motivo, se solicitó a los conductores respetar la señalización y circular con precaución durante todo el trayecto.

El proyecto abarca la pavimentación de 12,3 kilómetros y forma parte del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, financiado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. La obra fue adjudicada a la UTE Autovía–Arco, con un plazo de ejecución de 18 meses, sujeto a las condiciones climáticas de la zona.

Como parte del recorrido dentro del área protegida del Parque Lanín, se trabaja junto a autoridades ambientales para garantizar la preservación de especies nativas, entre ellas las araucarias araucanas.

Una vez finalizada, la provincia sumará su cuarto paso internacional pavimentado, incorporando Mamuil Malal a la red vial que ya integran Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma.

Vialidad recordó la importancia de reducir la velocidad, respetar la cartelería de obra y seguir las indicaciones de los banderilleros, para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la ruta.