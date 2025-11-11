spot_img
martes, noviembre 11, 2025
Diputados proponen actualizar la ley impositiva para 2026

ECONOMÍANEUQUÉN
El bloque de diputados Comunidad presentó un proyecto de modificación de la ley impositiva provincial, que regirá durante el período fiscal 2026, con el objetivo de actualizar la normativa a los nuevos estándares tecnológicos y económicos.

La iniciativa mantiene las alícuotas vigentes, aunque incorpora nuevas actividades alcanzadas por el impuesto a los Ingresos Brutos, en línea con la Resolución General N° 12 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Entre las actividades incluidas figuran la compraventa e intercambio de criptoactivos, los servicios de mensajería puerta a puerta gestionados por plataformas digitales, la validación criptográfica de datos y la publicidad o comunicación audiovisual en redes sociales y aplicaciones, con una alícuota del 5%.

El proyecto también propone actualizar en un 30% las tasas fijas, según la inflación regional registrada en 2025. En el sector minero, las tasas retributivas se incrementarán un 12%, mientras que el impuesto de sellos reducirá un 0,5% los coeficientes de valuación de la base imponible para operaciones sobre inmuebles.

Asimismo, se prevé una actualización del 21,9% para las tasas aplicables a vehículos de transporte y un incremento del 30% para las actividades hidrocarburíferas, en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor. En paralelo, se reducirán a la mitad las tasas que gravan los permisos de explotación de hidrocarburos convencionales.

Según se detalla, la reforma busca modernizar el régimen tributario provincial, adaptándolo a las nuevas modalidades económicas digitales, sin alterar el equilibrio fiscal.

