martes, noviembre 11, 2025
Multa millonaria a un supermercado por vender productos vencidos

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
La titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería de la I Circunscripción Judicial, María Eliana Reynals, confirmó una multa millonaria a un supermercado por exhibir productos vencidos durante un control de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor.

El operativo se realizó el 18 de julio de 2024, cuando inspectores detectaron alimentos fuera de fecha disponibles para la venta. Por la infracción, el comercio deberá pagar una multa equivalente a cinco canastas básicas y publicar la sanción en un medio de amplia circulación durante un día.

Pese al recurso presentado por el titular del local, la jueza consideró que la medida fue “correctamente aplicada”, recordando que los comercios deben garantizar la seguridad y salubridad de los productos ofrecidos.

En su resolución, Reynals destacó que el incumplimiento representa una afectación al derecho a la salud y recordó que la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe la comercialización de bienes que puedan implicar riesgo para los usuarios.

El fallo se apoya además en la Ley Provincial 2268, que habilita sanciones de hasta 2.100 canastas básicas y ratifica la potestad del organismo provincial para aplicar multas.

Diputados proponen actualizar la ley impositiva para 2026
